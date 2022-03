Suspeitos são detidos no aeroporto de Rio Branco tentando embarcar para com documento falso

G1

Dois homens foram presos pela Polícia Federal (PF), na segunda-feira (28), tentando embarcar de forma ilegal para o Nordeste no aeroporto internacional de Rio Branco. Conforme a polícia, eles estavam com documento falso.

Eles tentavam embarcar para João Pessoa (PB). A equipe policial abordou os passageiros dentro da sala de embarque e fez entrevista de forma separada.

Os dois, segundo a PF, estavam nervosos e apresentaram carteiras de identidade confeccionadas no Rio Grande do Norte. Mas, levavam escondido nos calçados, CNH’s e outros documentos com informações de identidade diferentes do primeiro apresentado.

Ainda segundo a polícia, foi constatado que um dos passageiros tem registro criminal por lavagem de dinheiro em outro estado, supostamente ligado a uma facção criminosa.

