Todas as regionais do Acre voltam a fase verde, diz Comitê Covid

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (CAECOVID) informou em nota técnica que as três regionais de saúde do Estado, Alto Acre, Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira voltaram à faixa verde. Nos últimos 15 dias, as regionais estavam na faixa amarela após o aumento de novos casos da doença.

Segundo o comitê, as regionais com a nova classificação podem ter os setores e atividades comerciais e sociais funcionando com lotação de 80% da capacidade de público; devendo, no entanto, ser observado que as restrições para eventos ainda permanecem vigentes.

No entanto, o Comitê explica que mesmo com o avanço das Regionais de Saúde e melhora dos indicadores da pandemia em nível local, a recomendação é continue fortemente a manutenção das medidas sanitárias já implementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável.

“Por fim, reafirma-se o compromisso e engajamento deste órgão colegiado em fazer cumprir seu papel no enfrentamento ao SARS-CoV-2, na certeza de que todos os esforços empregados reverter-se-ão em conscientização de que as medidas de higiene sanitária e vacinação são os grandes aliados no combate à Pandemia da Covid-19”, explicou em nota

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp