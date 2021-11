Adolescentes de moto morrem na hora ao bater em caminhão

As adolescentes Queila de 13 anos e Dhemylli, de 14, que andavam de moto sem capacete no Ramal 3, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul, morreram na hora depois de bater de frente com um caminhão que transportava madeira na tarde deste domingo, 14.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu na subida de uma ladeira próximo ao final do asfalto. Elas tiveram múltiplas fraturas e morreram no local. O SAMU chegou a ir até o local mas só atestaram os óbitos e o Instituto Médico legal – IML fez a remoção dos corpos para Cruzeiro do Sul.

