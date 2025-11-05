Noticias da Fonteira

Acre

Trabalho em horta é ferramenta para ressocialização de homens privados de liberdade em Rio Branco

nov 5, 2025


Em meio a couves, alfaces, cebolinha, cheiro verde, e muitas outras hortaliças, M. L. trabalha há 6 meses. Ele explica que poder trabalhar é importante, principalmente para a saúde mental: “É um lugar onde a gente distrai a mente, onde a gente aprende mais um pouco, porque a gente sabe que esse lugar aqui é um lugar que eles ajeitaram para a gente evoluir.”

Detento M. L. ressalta que trabalho na horta “é um lugar onde se pode distrair a mente e aprender mais um pouco”. Foto: Zayra Amorim/Iapen

Como ferramenta de ressocialização, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) proporciona para homens que cumprem pena no Núcleo de Custódia Especial, conhecido como UP4, em Rio Branco, o trabalho na plantação de hortaliças.

Iapen proporciona ressocialização para homens privados de liberdade por meio de trabalho em horta. Foto: Zayra Amorim/Iapen

Além dos benefícios para a saúde mental, comportamento e remição da pena, o trabalho na horta, proporciona capacitação e experiência, que podem ajudar o egresso no retorno à sociedade. No local trabalham 10 homens privados de liberdade, que saem da cela às 8h e cuidam da horta até as 16h, com pausa para o almoço.

André Vinício de Assis, diretor de Reintegração Social do Iapen, explica que um dos focos do Núcleo de Custódia Especial é que os presos possam trabalhar. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

O diretor de Reintegração Social do Iapen, André Vinício de Assis, explica que um dos focos principais da unidade são os internos que fazem parte das unidades de trabalho e para isso “é feita uma avaliação para eles serem transferidos para a UP4″. Eles saem para diversos tipos de trabalhos. E hoje o nosso foco principal ali é a horta.”













The post Trabalho em horta é ferramenta para ressocialização de homens privados de liberdade em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Vice-governadora Mailza prestigia torneio de futebol durante festividades pelos 33 anos de Marechal Thaumaturgo

nov 5, 2025
Acre

Governo do Acre promove curso sobre indicação e execução de emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual

nov 4, 2025
Acre

Governo apresenta propostas para indicação de emendas parlamentares ao orçamento da União

nov 4, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Trabalho em horta é ferramenta para ressocialização de homens privados de liberdade em Rio Branco

05/11/2025 Frankly
Política

Deputado Coronel Ulysses articula avanço do PL que moraliza audiências de custódia

05/11/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil prende casal foragido por homicídio ocorrido em Epitaciolândia – Polícia Civil do Estado do Acre

05/11/2025 Frankly
Fronteira

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025: inclusão e superação em foco

05/11/2025 Frankly