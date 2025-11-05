Trabalho em horta é ferramenta para ressocialização de homens privados de liberdade em Rio Branco





Em meio a couves, alfaces, cebolinha, cheiro verde, e muitas outras hortaliças, M. L. trabalha há 6 meses. Ele explica que poder trabalhar é importante, principalmente para a saúde mental: “É um lugar onde a gente distrai a mente, onde a gente aprende mais um pouco, porque a gente sabe que esse lugar aqui é um lugar que eles ajeitaram para a gente evoluir.”

Como ferramenta de ressocialização, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) proporciona para homens que cumprem pena no Núcleo de Custódia Especial, conhecido como UP4, em Rio Branco, o trabalho na plantação de hortaliças.

Além dos benefícios para a saúde mental, comportamento e remição da pena, o trabalho na horta, proporciona capacitação e experiência, que podem ajudar o egresso no retorno à sociedade. No local trabalham 10 homens privados de liberdade, que saem da cela às 8h e cuidam da horta até as 16h, com pausa para o almoço.

O diretor de Reintegração Social do Iapen, André Vinício de Assis, explica que um dos focos principais da unidade são os internos que fazem parte das unidades de trabalho e para isso “é feita uma avaliação para eles serem transferidos para a UP4″. Eles saem para diversos tipos de trabalhos. E hoje o nosso foco principal ali é a horta.”



























