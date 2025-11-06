Vice-governadora Mailza participa de reunião com produtores e lideranças no Instituto Yorenka Tasorentsi, em Marechal Thaumaturgo





Mesmo com o mau tempo que impediu o pouso de aeronaves e adiou a terceira Assembleia Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (Amac), prevista para esta quarta-feira, 5, em Marechal Thaumaturgo, a vice-governadora, Mailza Assis, manteve a agenda de compromissos no município. Acompanhada de autoridades estaduais, federais e municipais, ela participou de uma reunião com produtores rurais do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Mississipi, que assinaram contratos de crédito junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Instituto Yorenka Tasorentsi, fundado pelo líder Ashaninka Benki Piyãko.

Mais de 100 famílias foram beneficiadas com os contratos de crédito, totalizando cerca de R$ 900 mil. Cada produtor receberá R$ 8 mil para investir em suas lavouras, com 90% de desconto e três anos de carência, medida que incentiva a agricultura familiar e fortalece a economia local.

A vice-governadora Mailza Assis destacou o compromisso do governo em chegar aos lugares mais distantes, levando dignidade e oportunidades às comunidades.

“Não foi a reunião que planejamos, mas é muito bom estar aqui, perto da população, vendo de perto as dificuldades e também as potencialidades dessa região. Nosso governo tem como prioridade cuidar das pessoas, e isso significa garantir dignidade, acesso à produção, energia, saúde, educação e transporte para quem vive nos lugares mais isolados do nosso estado”, afirmou.

Ela ressaltou ainda o papel da agricultura familiar como base da economia ambiental acreana. “A economia familiar é o caminho da dignidade. É ela que garante o alimento, o sustento e a preservação do meio ambiente. E é assim que queremos continuar: valorizando quem produz e protegendo nossas riquezas naturais.”

Compromisso com os povos e comunidades isoladas

O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alécio, destacou que Marechal Thaumaturgo é hoje referência em execução de políticas de reforma agrária.

“Somente neste município já investimos mais de R$ 13 milhões em menos de três anos. Regularizamos mais de mil famílias, criamos novos assentamentos e ampliamos o acesso ao crédito, à habitação e à infraestrutura rural”, afirmou. Ele ressaltou ainda o exemplo de parceria entre o órgão federal e a gestão municipal. “Aqui, com o prefeito Valdélio, temos uma experiência bem-sucedida que se tornou referência para o país, com ações de titulação, construção de casas, mediação de conflitos e apoio técnico”, acrescentou.

Diálogo e integração institucional

O encontro também contou com a presença do senador Sérgio Petecão, do deputado federal Zezinho Barbary e deputados estaduais, além dos prefeitos Valdélio Furtado (Marechal Thaumaturgo), César Andrade (Porto Walter) e Salatiel Magalhães (Rodrigues Alves).

O senador Sérgio Petecão elogiou a gestão municipal e anunciou novo investimento de R$ 1 milhão para a compra de mudas e insumos de café. “Temos que apoiar quem produz. O café tem dado certo na região do Juruá, e Marechal Thaumaturgo vai seguir esse mesmo caminho de sucesso”, destacou.

Valorização da cultura e saberes tradicionais

O evento foi realizado no Instituto Yorenka Tasorentsi, referência em sustentabilidade e valorização dos povos originários. A recepção contou com apresentação cultural e o ritual do tambor do povo Ashaninka. O líder e anfitrião Benki Piyãko destacou a importância de unir políticas públicas, gestão e sabedoria tradicional.

“É com diálogo e respeito que conseguimos desenvolver nossos territórios. Precisamos de projetos que consultem e incluam as comunidades na construção de um futuro melhor. Desenvolvimento precisa andar junto com a valorização da cultura e da vida”, afirmou.

Parcerias que transformam

Para o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, a presença do governo do Estado e do Incra fortalece as ações locais.

“A governadora Mailza tem sido uma parceira incansável. Quando foi senadora, destinou mais de R$ 4 milhões em emendas para o município, e hoje continua ajudando nossa gente. Este é o início de um grande projeto que vai transformar o assentamento Mississipi em referência de desenvolvimento sustentável no Acre”, disse.

Além das ações do Incra, o município também recebe investimentos do governo estadual em infraestrutura, esporte e educação, incluindo a reconstrução da passarela e obras de melhoria na pista de pouso, fundamentais para garantir o acesso e a segurança da população.

Ao final da reunião, o prefeito de Marechal Thaumaturgo presenteou a governadora em exercício com uma lembrança pelos 33 anos do município, celebrados nesta quarta, 5.

























