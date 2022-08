Trânsito: Colisão frontal na estrada das Placas deixa ciclista ferido

Um homem ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma bicicleta. Segundo informações, o acidente ocorreu por volta das 21h, desta quinta-feira (11), na Estrada das Placas, bairro Placas, em Rio Branco.

Conforme consta, o motorista Richard Silva, trafegava no seu Saveiro Cross, de cor branca, placas NXR-6719, na travessa Manoel Julião, em direção a sua residência, quando ao tentar atravessar para seguir na estrada das Placas, foi surpreendido por uma bicicleta, que também fazia o mesmo percurso, como não teve tempo de frear, houve a colisão frontal.

Segundo informações, Richard ainda tentou desviar do ciclista, mas como foi muito rápido, não teve tempo de frear e nem de jogar o veículo na outra mão.

Saveiro Cross Branca, conduzida por Richard, permaneceu no local. Foto: Ecos da Notícia

O motorista do veículo, permaneceu no local e acionou os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a viatura (04), para atender a ocorrência e prestar os socorros iniciais a vitima. Jarlailson foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada sentindo muitas dores na lombar, mas seu quadro de saúde e estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, juntamente com a perícia para os procedimentos de praxe.

