Três são levados a hospital feridos a tiros em tentativa de homicídio no interior do Acre

Três pessoas, com idades entre 20 e 14 anos, ficaram feridas a tiros após sofrerem um ataque na noite dessa quarta-feira (15) no bairro Liberdade, em Epitaciolândia, interior do Acre. Ninguém foi preso.

Conforme a Polícia Militar do Acre, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 19h30 na Rua Rio Branco. Após ser acionada, a equipe policial chegou ao local, mas as vítimas já não estavam e os populares disseram que não tinha acontecido nada.

Foi então que os policiais decidiram ir até o Hospital de Brasileia para verificar se alguma vítima de disparo de arma de fogo tinha dado entrada na unidade. Os três rapazes tinham sido levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e estavam internados.

As vítimas relataram à polícia que estavam na rua com um grupo de amigos tomando tereré e fumando narguilé, quando dois homens passaram em uma motocicleta de cor vermelha e deram vários disparos de arma de fogo na direção deles. Depois dos tiros, a dupla fugiu do local.

Entre as vítimas estão: Fábio de Lima Nereys, de 20 anos, ferido com tiro no braço esquerdo; um adolescente de 17 anos, ferido com tiro na perna direita; e um menino de 14 anos, ferido com tiro na perna esquerda. Ainda segundo a PM-AC, a equipe médica afirmou que os rapazes estavam estáveis.

