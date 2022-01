Trio acusado de estupro coletivo de garota de 13 anos é preso pela Civil

Os três acusados estão sendo encaminhados para o presídio em Tarauacá. Foto: cedida

Três homens acusados de estupro de uma vítima vulnerável foi preso nesta de quarta-feira (19), em Jordão, município do interior do Acre. F.A.M, de 18 anos, L.do N. L também de 18 anos, e F da C. do C.da S. F, de 20 anos, são acusados de estupro de uma vítima de 13 anos idade.

A vítima e sua mãe foram ouvidas em sede policial no início de janeiro e ambas apontaram os acusados. O delegado Valdinei Soares, que atua na região, representou contra os três acusados. A vítima relatou que, além de ter sido estuprada, os acusados ainda documentaram o crime em vídeo de telefone celular.

Os três acusados estão sendo encaminhados para o presídio em Tarauacá.

