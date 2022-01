Pai e filho que saíram do Acre são presos em Minas com 40 quilos de cocaína

Um veículo com placas de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi apreendido em Teófilo Otoni, Minas Gerais, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, quando trafegava pela rodovia BR-116, km 274. No bagageiro, nada mais, nada menos que 40 quilos de cloridrato de cocaína.

Pai e filho estavam no interior do veículo na hora da abordagem. Os dois foram presos e confessaram que a droga tinha como destino o município mineiro. O prejuízo ao tráfico é de aproximadamente R$ 7,2 milhões.

Veja o vídeo da operação

