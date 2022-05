Túmulos de cemitério de Brasiléia é vandalizado e moradores pedem providencia

Cemitério Municipal de Brasiléia vem sendo alvo de vandalos e ladrões.

Um homem ainda não identificado, vem sendo o principal suspeito de praticar vandalismo, furtos e destruição de túmulos no cemitério municipal de Brasiléia. Vários jazigos foram depredados e uma das cenas foi presenciada por um morador nesta terça-feira, dia 17.

No depoimento em vídeo, um morador conta que viu o homem quebrando um jazigo para tentar furtar as peças de bronze ou alumínio, utilizadas para identificar os falecidos entre outras informações. Ao perceber a presença, fugiu tomando rumo ignorado.

As peças são furtadas geralmente durante a noite ou madrugada. O homem além de roubar as placas de bronze e alumínio para serem vendidas e comprar entorpecentes no lado boliviano.

Em alguns casos, por não conseguir entrar na capela para roubar as placas, são vandalizadas ateando fogo. Alguns túmulos foram quebrados e tentaram atear fogo nos caixões dentro.

Diante dos casos, os familiares pedem providencias em relação ao caso, uma vez que vândalos vem praticando arrombamentos diversos pela cidade de Brasiléia, sendo alguns, já identificados e algumas vezes, presos em flagrante delito mas são beneficiados por ‘brechas’ no Código Penal Brasileiro e sendo liberados poucas horas depois.

Veja vídeo reportagem feita pelo jornalista Almir Andrade.

