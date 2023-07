União Brasil reafirma liderança de Alan Rick e reestruturará diretórios municipais com participação da bancada

As principais lideranças do União Brasil se reuniram na noite desta quarta-feira, 12, na sede do partido em Brasília, e deram um ponto final em qualquer divergência local acerca da composição dos diretórios municipais do Acre.

O vice-presidente Nacional Antônio de Rueda, os senadores Alan Rick, presidente regional, e Márcio Bittar, 2º vice-presidente; os deputados federais Cel. Ulysses Araújo, 1º vice-presidente, e Eduardo Veloso, 3º vice-presidente; o 1º Secretário Fábio Rueda e o Tesoureiro Jairo Cassiano pactuaram que o partido fará a reestruturação das executivas municipais do partido com a participação dos parlamentares federais ouvindo as lideranças de cada localidade. O Secretário Geral e Presidente da Fundação do partido, ACM Neto, referendou a decisão da Executiva do Acre.

“O União teve o melhor resultado eleitoral do Brasil no Acre. Temos lideranças maduras e confiamos na condução do presidente estadual, senador Alan Rick. Meu irmão Fábio é um grande parceiro e ajudará muito nessa construção”, disse Antônio de Rueda.

“Estou muito feliz com a maturidade de cada membro da Executiva Estadual e a chancela de dois grandes líderes nacionais do partido, ACM Neto e Antônio de Rueda. O União Brasil no Acre sai fortalecido e buscará eleger prefeitos e vereadores para cuidar bem dos nossos municípios”, afirmou o presidente regional Alan Rick.

O senador Marcio Bittar reforçou o discurso: “Nós temos a grande responsabilidade de apresentar candidatos que conheçam a realidade de cada município e tenham as soluções para as muitas demandas das nossas cidades. O presidente Alan Rick e os demais colegas do União podem contar com meu empenho na construção de chapas competitivas em todo estado”.

Segundo deputado federal mais votado em Rio Branco, Cel. Ulysses participará ativamente da formação das chapas no interior e principalmente na capital. “Temos trabalhado em unidade aqui no Congresso. Não abrimos mão de nossos valores e estou empenhado em contribuir com todos os municípios e principalmente Rio Branco que me deu uma votação extraordinária. Temos sonhos e ideais inegociáveis”, afirmou Ulysses.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp