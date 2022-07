Vanda Milani pré-candidata ao Senado Federal participa de encontro com o Presidente Nacional do PROS

A pré-candidata ao Senado Federal e atuante como deputada federal do estado do Acre, Vanda Milani (PROS) foi recebida pelo Presidente Nacional do PROS, Marcus Holanda, nesta quinta-feira, 7, no Diretório Nacional em Brasília. O encontrou foi de celebração e apoio à candidatura, um reforço importantíssimo para a consolidação e construção da sua atual campanha.

Vanda Milani atua como deputada federal no estado do Acre desde 2018, em sua atual gestão seu foco são as emendas parlamentares distribuídas em boa parte dos municípios acreanos. Foram destinados cerca de R$ 35 milhões apenas a Brasiléia distribuídos a vários setores, como Saúde e Educação.

Considerada “madrinha dos municípios” a sua pré-candidatura tem sido focada em melhorias para o Acre, como já tem sido feito. A experiência adquirida ao longo dos anos atuando em várias questões sociais a faz ser preparada e cada vez mais capacitada para continuar atuando na política.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp