Fernando Zamora oficializa sua pré-candidatura ao Senado pelo Acre

Fernando Zamora se reuniu com produtores rurais em um encontro para realizar o lançamento de sua pré-candidatura ao senado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, nesta segunda-feira (11).

Uma das principais bandeiras levantas por Zamora é estimular o setor produtivo no Acre, fazendo deste, um mecanismo para desenvolvimento de todo o Estado, proporcionando, consequentemente, a melhoria nas vidas do homem do campo e das cidades. Conhecedor do potencial produtivo do Acre, o pré-candidato acredita que o Estado tem um enorme potencial para produzir alimentos, como o arroz, feijão, soja, café e o algodão, gerando riqueza para nossa região.

Na ocasião, Fernando Zamora citou dados sobre a pobreza no Acre, “Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 45% da população do Acre está abaixo da linha da pobreza, e essa é uma realidade alarmante e dura de digerir, já que nosso estado tem um enorme potencial produtivo ainda a ser explorado,” disse. O pré-candidato recebeu o apoio e ouviu os questionamentos dos produtores presentes no encontro.

Sempre ressaltando sobre o cuidado e zelo com os pequenos, médios e grandes produtores, Zamora mostrou preocupação com os produtores rurais que tem enfrentado dificuldades para desenvolver suas atividades devido às excessivas Leis e burocracias que impedem a liberdade do trabalhador em produzir seu sustento, tomando como exemplo, uma moradora da Reserva Chico Mendes, que foi despejada de sua propriedade e o procurou para falar sobre a situação.

“ Eu quero dizer principalmente para as pessoas da zona rural, que estão sendo prejudicados com multas e que estão sendo impedidos de produzir: nós vamos lutar por vocês, para que vocês possam ter a sua liberdade, poder produzir e viver em um lugar mais seguro. Através do cargo de senador, quero ter o poder para defender os produtores rurais por meio de leis, que favoreçam a essa categoria, que tanto tem a oferecer para o desenvolvimento do nosso Estado em um todo”, Destacou.

Fernando Zamora traz consigo a proposta de ações que possibilitem que o Acre consiga explorar todo o seu potencial produtivo, buscando ações de fomento à indústria, agronegócio, defendendo sempre a segurança o desenvolvimento e o bem estar da comunidade, almejando, assim como todos, por um estado com maior geração de emprego e renda para a nossa população que anseia por oportunidades e novos tempos.

