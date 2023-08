Velocidade excessiva: Acidente na Estrada do Quixadá deixa uma mulher morta

Por Alexandre Lima

A dona de casa Raimunda Franco da Silva, de 38 anos, conhecida pelo apelido de “Preta”, é a vítima fatal de um grave acidente de trânsito, ocorrido na tarde deste domingo, 20, em Rio Branco.

O namorado dela, Alcemir Domiciano da Silva de 25 anos, ficou ferido é foi socorrido por uma equipe médica do SAMU.

A tragédia causada pela velocidade excessiva aconteceu no quilômetro 1, da Estrada do Quixadá, na capital.

O casal Alcemir Domiciano da Silva, de 25 anos, e Raimunda Franco da Silva, de 38 anos, trafegava em veículo modelo VW/UP, placas NAD 4383, sentido zona rural, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu violentamente em um muro.

Raimunda Franco, que estava no banco do passageiro e não usava o cinto de segurança, morreu no local. Ela teve traumatismo crâniano em decorrência do impacto.

O condutor do carro Alcemir Domiciano, que não é habilitado, foi socorrido por uma equipe médica do SAMU e, encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco. O estado de saúde, segundo os médicos, é estável.

No local, a perícia técnica constatou que o carro estava a quase 120 km/h, quando o Alcemir perdeu o contole da direção. “A imprudência é a velocidade excessiva para a pista foram as causas do acidente. O motorista estava a 119 km/h”, disse o perito criminal Haley Márcio Vilas Boas.

Depois da perícia de local, o corpo de Raimunda Franco foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp