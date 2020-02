Vereador denuncia atendimento do INSS e possível fechamento de agencia na fronteira

O vereador do Partido Progressista (PP), Joelso Pontes, do município de Brasiléia, localizado na fronteira do Acre, fez um vídeo para denunciar o atendimento que o único posto que atende uma regional (quaro cidades), vem oferecendo aos moradores.

Segundo Joelso Pontes, o atendimento está restrito para apenas 10 pessoas. Dessa forma, tem àqueles que estão chegando no posto, 24 horas antes para garantir a ficha de atendimento, fato esse já denunciados outras vezes, uma vez que o posto é o único para atender pessoas que se deslocam até 110km.

Outro fato que está sendo levantado pelo edil, seria o fechamento do posto. Fato esse ainda não confirmado. Caso aconteça, deixará milhares de pessoas que quatro cidades, principalmente idosos e doentes, com dificuldades de mobilidades, terem que se deslocar até a Capital para receber atendimento.

“Estava caminhando por volta das 5 horas da madrugada, quando me deparei com essa situação em frente ao posto. Várias pessoas chegaram cedo e só tem um atendente para atender uma regional. (…) Uma pessoa chegou aqui às 9 horas de ontem (dia 26) e dormiu em frente da unidade e isso é inadmissível…” disse o vereador.

Comentou que está se reunindo com outros vereadores de Brasiléia e Epitaciolândia, se possível dos municípios vizinhos de Assis Brasil e Xapuri, para forma uma comissão e se deslocarem até a capital para tratar desse assunto.