A deputada Maria Antônia (PROS), no uso de suas atribuições que lhe confere, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) nesta quinta-feira (20) para falar do descaso do Instituto Nacional do Seguro Social para com os usuários do município de Brasileia e Epitaciolândia.

De acordo com a parlamentar, a agencia que fica localizada em Brasileia tem apenas dois funcionários e está atendendo só nove casos por dia, o que chega a ser um grande desrespeito com o público que precisa deste atendimento, pois a agência abrange dois município, Brasileia e Epitaciolândia.

O fato é que a deputada Maria Antônia solicita medidas emergenciais do gerente executivo do INSS, o Superintendente de Rio Branco e qualquer outro responsável para intervir neste situação, pois o atendimento está precário e não dá para permanecer da forma como está.

A parlamentar afirma ainda que de acordo com um gerente do INSS, a agência que estiver apenas dois servidores irá fechar, o que chega a ser um retrocesso pois inviabiliza dois município, pois se a agencia de Brasileia fechar os moradores dos dois municípios serão prejudicados, tendo que tentar resolver seus problemas em Rio Branco, enfim vai complicar demais a vida que quem mora naquela região.