Vice de Petecão, Tota Filho apresenta plano de governo à Maçonaria no Juruá

O candidato a vice governador pela coligação “Com a Força do Povo”, Tota Filho (PSD), que integra a chapa encabeçada por Sérgio Petecão (PSD), e tem como candidata ao Senado a deputada Vanda Milani (Pros), se reuniu nesta terça-feira (9) com dirigentes da Maçonaria na região do Juruá para apresentar a proposta de plano de governo da chapa e debater os principais problemas que afetam os municípios da região.

A reunião aconteceu na Loja Maçônica Juruá Força e Trabalho, onde o candidato discorreu sobre o plano e pediu contribuições aos presentes, no sentido de abrir um diálogo permanente sobre as ações de governo que, junto com o governador, irá implementar na região, caso seja eleito. “Acho que esse é o momento mais adequado para se discutir um plano de governo, e principalmente mostrar que nós vamos governar ouvindo a sociedade”, afirma Tota Filho.

Uma das questões levantadas para o debate durante a reunião foi a situação da rodovia BR-364, única via de acesso terrestre entre Cruzeiro do Sul e capital do estado. A rodovia, que se tornou essencial para tirar do isolamento geográfico vários municípios do Acre, permanece em condições precárias, e a cada ano necessita de recuperação para se manter aberta.

“Nosso plano de governo trás uma proposta de restaurar completamente a BR364. Nós sabemos que se trata de uma rodovia federal, cuja responsabilidade é da União, mas nada nos impede de fazer gestão junto ao governo federal para conseguir viabilizar isso, até porque nos vãos dar uma atenção especial à infraestrutura do estado, que é tão importante para alavancar a nossa economia”, explica Tota Filho.

A proposta de plano de governo da coligação “Com a Força do Povo” apresentada na reunião também aborda outras questões econômicas da região do Vale do Juruá, como o incentivo à produção rural e a geração de emprego e renda para a população local. A melhoria da oferta dos serviços públicos de saúde, educação e segurança pública também estão contempladas no plano.

