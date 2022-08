Candidato ao Senado, Dr. Jenilson recebe apoio de representantes do esporte acreano

ASSESSORIA

“O esporte é uma importante ferramenta de transformação social”, assim o candidato ao Senado pelo PSB, deputado estadual Dr. Jenilson Leite, enxerga o acesso de jovens ao esporte. Para ele, se aliado à educação e cultura, existe uma possibilidade muito maior de tirar a juventude de caminhos errados.

Nesta quarta-feira (10), o candidato recebeu duas importantes lideranças do movimento capoeirista e também do taekwondo.

Com o Mestre Levy, Jenilson conversou a respeito do projeto social desenvolvido por ele onde ensina taekwondo a crianças e adolescentes carentes de três bairros de Rio Branco.

“Acredito que um jovem que tem acesso ao esporte e à educação tem muito mais chances de manter-se longe de caminhos errados, por isso tenho buscado incentivar isso durante meus dois mandatos como deputado estadual e como senador não vai ser diferente”, disse Leite ao garantir apoio para o projeto.

Dr Jenilson também se reuniu com o mestre Caboquinho, do movimento de capoeira do estado que declarou apoio à candidatura.

“Nosso futuro senador Dr Jenilson, vamos somar junto pois nesse aqui eu boto fé e acredito que tem potencial para nos representar. Para Senado é Dr. Jenilson, estaremos bem representado”, afirmou o mestre Caboquinho.

O candidato agradeceu o apoio. “Fiquei muito feliz pela disposição dele de vir aqui dizer que enxerga na nossa candidatura uma porta de apoio ao movimento de capoeira no nosso estado e eu deixo nossos compromisso de lutar para que esse movimento possa crescer e ter mais apoio”, pontuou.

