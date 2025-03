Vice-governadora Mailza leva Vestuário Social para o projeto Força Delicadeza, na Vila do Incra, em Porto Acre

A vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, participou neste sábado, 29, na Vila do Incra, em Porto Acre, do encerramento do projeto Força Delicadeza.

Promovida pela prefeitura, a iniciativa é realizada em parceria com secretarias de Estado, do Município e voluntários, aconteceu na quadra da escola Edmundo Pinto e marcou a finalização da ação que percorreu as comunidades do Caquetá, Vila do V e Porto Acre Sede.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) esteve presente e por meio do Programa Juntos Pelo Acre, entregou mais de 400 kits do projeto Vestuário Social e fez a emissão da segunda via da certidão de nascimento e casamento por meio do Registro Civil.

Na ocasião, Mailza destacou a importância da mulher. “O papel de cada uma de nós mulheres na sociedade é essencial e deixo meu reconhecimento a cada uma. Esse ato é uma demonstração de que prefeitura e Estado estão cuidando de nós” e acrescentou que “o compromisso como vice-governadora ao lado do governador Gladson Camelí será, sempre, o de garantir condições para assegurar direitos às mulheres”.

Durante todo o dia, uma extensa programação movimentou a região com palestras sobre nutrição e saúde mental da mulher, atendimento do Ônibus Lilás da Secretaria da Mulher (Semulher), grupo de idosos do Senadinho, além de palestras com representantes do Sebrae e da Caixa Econômica Federal (CEF).

Também foram disponibilizados serviços de saúde como aferição de pressão arterial e exames de glicemia, atendimentos com ginecologista, clínico geral, enfermagem, dispensação de medicamentos, ultrassonografias do abdômen total, de mama, pélvica, Preventivo de Câncer de Colo de Útero (PCCU), testes rápidos e atendimento psicossocial.

A aposentada Maria do Socorro Sobrinho, moradora da Vila do Incra, completou 71 anos no último dia 25. “Pensa numa mulher que tá animada com essas roupas. Foi meu presente de aniversário. É muito legal para as famílias, melhora a autoestima das mulheres. Estou com o coração só alegria. Quem teve essa ideia tem que continuar pra chegar em outras que precisam”, relata emocionada.

“Tem muita gente que fechou seus comércios e veio ser voluntário hoje. É um dia que demonstra o nosso compromisso com a proteção das mulheres, com a preservação de seus direitos, saúde. Agradecemos ao governo do Estado por nos ajudar nessa missão de proteger todas”, destacou o prefeito Máximo Costa.

A dona de casa Antônia Lacerda fez consultas com médicos, ganhou um kit do Vestuário Social e viveu um dia de beleza. “To me sentindo mais bonita”, disse.

A vice-prefeita Edna Cuiabano agradeceu a parceria do Estado, por meio do Juntos Pelo Acre. “Vimos no olhar das mulheres o agradecimento e a emoção. Uma senhora de 70 anos vir fazer o cabelo, a unha, levar uma roupa nova, faz a diferença na vida delas. Essa união com o governador, a vice e os secretários resulta nisso: ajudar todas que estamos aqui”, disse.

“Porto Acre está na sua história e nossa cidade está no seu coração desde o mandato de senadora. Agradecemos por continuar apoiando. Isso que é importante, isso que as pessoas precisam”, disse o ex-prefeito Bené Damasceno.

Ao final, as voluntárias nos serviços de beleza foram homenageados com uma placa de reconhecimento pelos serviços prestados.













































