Carro invade contramão e causa acidente em Brasiléia deixando motociclista com fratura na perna

Por Alexandre Lima

Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (24), no Bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, na rua João Jovino, por volta das 10h00. Um vídeo de um sistema de segurança registrou o momento quando o carro modelo Toyota/Corolla e uma moto Yamaha, placa QLY 3671 se chocam.

No vídeo, mostra quando a condutora da moto, identificada pelas iniciais L. L. O., de 33 anos, ainda tenta se esquivar do carro que não retorna para o seu lado da pista, causando o impacto na lateral, ao ponto de arrancar o pneu da roda.

A mulher sofreu dilacerações e fratura óssea na perna esquerda, sendo socorrida por uma equipe do SAMU, sendo levada para o hospital Raimundo Chaar, onde foi estabilizada e em pouco tempo, transferida para a Capital, onde passará por cirurgia.

Equipe da Polícia Militar e do Cifitran estiveram no local, onde registraram o acontecimento. O condutor (não identificado) do veículo foi notificado e deverá se apresentar na delegacia para ser ouvido e responder pela infração cometida, além de arcar com os danos causados à condutora e na moto.

O caso está em aberto entre as partes envolvidas.

