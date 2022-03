Vídeo: Operação apreende carregamento de cocaína avaliado em mais de R$ 6 milhões

A Polícia Rodoviária Federal, com o auxílio da Polícia Federal, apreendeu na noite de ontem (28) 50,320kg de drogas que estavam sendo transportadas em um veículo Toyota Hilux em Plácido de Castro/AC.

A equipe da PRF abordou o veículo por volta das 19 horas e 50 minutos. Durante conversa com o condutor, que parecia nervoso com a situação, a equipe notou que a carroçaria da Hilux havia sido alterada com tábuas e parafusos.

Os PRFs levaram o veículo para a Unidade Operacional da PRF em Rio Branco/AC para seguir com uma busca aprofundada, junto com o corpo de bombeiros, que precisou desmontar a carroçaria do veículo.

Foram encontrados 35,96kg de pasta base e 14,36kg de cloridrato de cocaína, com valor estimado em R$ 6.838.000,00.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Branco/AC.

