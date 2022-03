Polícia Militar prende homem após praticar assalto na zona rural de Brasiléia

Assaltante abordou a vítima na moto que diz ser roubada mas, não tem registro por enquanto.

Uma ação rápida por parte da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado em Brasiléia, fez com que um homem identificado pelas iniciais R.S.S. de 30 anos, fosse preso pouco tempo depois que praticou um assalto na zona rural do município.

O fato teria ocorrido nas proximidades do campus da UFAC localizada no km 8 da BR 317 (Estrada do Pacífico), na manhã desta terça-feira, dia 1º de março, quando a vítima que caminhava a pé, foi abordada pelo acusado que transitava em uma moto.

Ao abordar a vítima, fez menção que estaria com uma arma na cintura com ameaças, levou sua carteira e o celular. Após o assalto, o ladrão fugiu sentido Assis Brasil.

Momentos após o assalto, um amigo que é policial, passava pelo local e soube do ocorrido e com as características do suspeito, os dois seguiram até a entrada do ramal do km 13, onde localizaram o acusado.

Reconhecido pelo policial que o havia detido por outro crime semana passada, R.S.S. recebeu voz de prisão e ficou redito até a chegada de uma viatura que conduziu o mesmo até a delegacia para ser autuado em flagrante pelo crime. Nenhuma arma foi encontrada.

Os policiais souberam pelo mesmo que a moto modelo Honda/fan. Placa NXR 7790 em que trafegava, seria fruto de furto, mas não havia registro do sinistro.

O caso está sob a tutela do delegado plantonista que encaminhará o acusado ao judiciário para as medidas de praxe.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp