Visitante é presa ao tentar entrar em presídio com droga escondida em fundo de calcinha

Uma mulher foi presa tentando entrar na Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, no interior do Acre, com 29 tabletes de maconha. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Uapen), o flagra ocorreu na tarde desse domingo (29) durante uma revista do presídio para liberação dos visitantes.

Ainda segundo Iapen- AC, ao passar pelo scanner corporal, a policial penal que operava o aparelho percebeu um volume incomum na região das partes íntimas da mulher. A visitante, então, foi encaminhada à sala de revista onde, após conversa com as policiais, entregou a droga que estava escondida dentro da calcinha.

No total, a droga, aparentemente maconha, pesava 71 gramas. Além do entorpecente, também havia outra substância que aparentava ser tabaco.

A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia dda cidade. O preso que ia receber a visita da suspeita também foi levado à delegacia. Além disso, o detento foi conduzido ao isolamento vai responder a um processo administrativo disciplinar que apurará os fatos.

Flagra ocorreu na tarde desse domingo (29) durante uma revista do presídio para liberação dos visitantes — Foto: Divulgação/Iapen-AC

