Suspeito de matar mulher a facadas é preso pela polícia; homem disse que discutiu por causa de madeira

Foi preso em Mâncio Lima, no interior do Acre, o suspeito de matar Maria Sirleide Ramos Campos, de 55 anos. O crime ocorreu na sexta-feira (27) quando a vítima foi atingida com pelo menos três golpes de faca na frente da casa dela.

O suspeito é Daniel Sombra da Silva, de 21 anos. A prisão foi feita pela Polícia Civil, um dia depois do crime, no sábado (28). Ele confessou o crime.

“Ele alegou no depoimento que havia cortado um pau na casa de um irmão da vítima que achou ruim e por lá eles se desentenderam. Ele então foi na cada dele, pegou uma faca e aplicou três golpes. Esse foi o motivo segundo ele”, disse o delegado Obetâneo dos Santos, responsável pela investigação.

Santos disse que no passado, Silva já tinha trabalhado para a vítima e que eles moravam próximos.

“Após o crime, ele voltou para casa, trocou a roupa que estava suja de sangue, tomou banho, lavou a faca, colocou debaixo da cama dele, assistiu a movimentação do Samu e da Polícia no local, e quando foi no sábado de manhã ele fugiu e foi para a Boca do Moa”, acrescentou.

O delegado disse que soube do paradeiro do suspeito por meio de denúncia anônima e ao ser preso em flagrante, ele confessou o crime. Após ser localizado o suspeito, a arma do crime também foi apreendida.

O homem está agora à disposição da justiça, o delegado informou que ele já teve a prisão preventiva decretada.

