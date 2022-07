Xuxa chega em Cruzeiro do Sul de jatinho no fim de semana para gravação de série e é recebida por fãs

A apresentadora Xuxa Meneghel chegou em Cruzeiro do Sul, na tarde desse domingo (18) e não se fala em outro assunto na segunda maior cidade do Acre, conhecida por belezas como o Croa. Nas redes sociais, Xuxa postou alguns vídeos a bordo do jatinho em direção à cidade de quase 90 mil habitantes.

O servidor público Narcelio Flávio Generoso, que é curador do Museu Centro Cultural do Juruá e conselheiro de Turismo de Cruzeiro do Sul, passou pelo aeroporto no momento em que o jatinho de Xuxa pousava e conseguiu fazer uma foto da chegada dela.

“A apresentadora e atriz Xuxa Meneghel surgiu em um carro e o motorista parou para conversar conosco. Era eu e mais umas cinco ou seis pessoas. Demos as boas vindas aos passageiros do carro e ela foi muito gentil com todos, permitindo aproximar para tirar selfies e agradecendo o carinho dos fãs”, disse.

Xuxa está na cidade para gravar uma série na região. Para ele, que é conselheiro de Turismo, essa é uma oportunidade de mais projeção para a cidade, assim como também movimenta a economia local.

“Tudo isso é fantástico para o incremento do turismo em nossa região. Aliás, Cruzeiro do Sul, vem se destacando nos últimos anos no cenário nacional, com a Dança da Galera, vencida no programa Domingão do Faustão, com a vinda de astros, como o consagrado norte-americano Joaquim Phoenix, ganhador do prêmio Oscar de melhor ator em 2020 por ‘Coringa’, a participação de vários talentos no The Voice, em trabalho sensacional do Conservatório de Música do Juruá, a valorização da cultura Indígena e enorme potencial de etnoturismo e ecoturismo. Quem ganha é a cidade em projeção, sobretudo, economicamente, com a atração de turistas do Brasil e exterior”, destaca.

Luis Labiac, que é agente cultural da cidade, disse que também passava no local, quando viu a apresentadora. Ele reforçou a importância da apresentadora estar na região para valorizar e fazer com que as pessoas sintam curiosidade de conhecer Cruzeiro do Sul.

“Isso traz inúmeros benefícios, tanto quanto cultural, como turístico, porque isso vai movimentar nossa cidade de uma forma muito positiva”, destaca.

Luis ao lado de Xuxa após ela pousar em Cruzeiro do Sul — Foto: Luis Labiac/Arquivo pessoal

Colaborou Bruno Vinicius, da Rede Amazônica Acre.

