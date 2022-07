Casos de doenças diarreicas aumentam no Acre

Ao sentir os sintomas, população deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para ser referenciado

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou um aumento nos casos de doenças diarreicas nos municípios acreanos em análise realizada na semana passada.

De acordo com o monitoramento, na Semana Epidemiológica (SE) 27 as notificações das doenças diarreicas agudas aumentaram 32,6%, comparando-se ao mesmo período de 2021.

Na SE 26, o estado ultrapassou o limite superior, retornando para dentro do limite superior na SE 27, de acordo com a série histórica dos últimos dez anos.

De acordo com as informações do Painel N° 05/2022, os municípios da regional do Juruá, Cruzeiro do…

