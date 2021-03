Lockdown começa em todo o Acre neste sábado; veja o que funciona

Começa no Estado do Acre neste sábado 13/03, o “Lockdown” no comércio em todo o Acre.

No período, apenas hospitais, farmácias, laboratórios de análises, consultórios e funerárias podem abrir. Restaurantes, supermercados e lanchonetes só podem funcionar pelo delivery.

Todo o comércio deverá permanecer fechado durante o sábado e domingo.

Abastecimento:

Os postos de combustíveis estão limitados, a partir de agora, a funcionar de 7h às 10 da manhã. Já estava previsto que os estabelecimentos só atenderiam “veículos oficiais das áreas da saúde e da segurança pública, assim como de veículos que estejam a serviço de concessionárias de serviços públicos essenciais”.

Bancos:

Caixas eletrônicos 24 horas também estão permitidos durante os fins de semana e feriados.

Transportes:

Neste sábado e domingo apenas um ônibus será disponibilizado para cada linha

