Comunicado – Policia Civil do Acre

O Governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Civil, vem por este comunicado informar à população que a Delegacia-Geral de Brasileia continua operando seus serviços na delegacia de Epitaciolândia, município vizinho, devido aos danos causados pela cheia do rio Acre.

A estrutura predial da Delegacia-Geral de Brasileia foi comprometida em decorrência dos estragos provocados pela enchente, necessitando passar por obras de reforma. Durante esse período, os serviços de registro de Boletim de Ocorrência e atendimento de flagrantes continuarão sendo realizados na delegacia de Epitaciolândia.

Desde o início da enchente, os serviços foram transferidos temporariamente de Brasileia para Epitaciolândia. Entretanto, com a diminuição do nível das águas, não será possível o retorno imediato das atividades à delegacia de Brasileia até que a reforma esteja concluída.

Pedimos a compreensão e colaboração da comunidade durante esse período de adaptação, reforçando que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela Polícia Civil à população.

Contamos com a compreensão de todos.

Atenciosamente,

José Henrique Maciel Ferreira

Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Acre

