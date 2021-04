1ª dose da vacina: Acre na frente apenas do AP, MT, RO e TO

Wanglézio Braga / Foto: Reprodução

Segundo dados divulgados, neste domingo (18), pelo Consórcio de Imprensa sobre a situação da 1ª dose da vacinação contra o Covid-19 no país, o Acre segue na frente apenas do Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Rondônia (RO) e Tocantins (TO). Os dados que são registrados a partir das informações repassadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, revelam que o nosso estado tem uma taxa de 9,27%.

O Rio Grande do Sul (RS) é o estado campeão de imunização com 16,97%. O Mato Grosso do Sul (MS) vem logo depois com 14,94%. O quadro segue com Espírito Santo (ES) com 14,60%, Paraíba (PB) com 14,31% e Bahia (BA) totalizando 13,65%.

O Consórcio computou que nas últimas 24 horas, 155.701 receberam ainda a 1ª dose em todo o país. Com esse número, chega a pouco mais de 26 milhões de brasileiros que foram vacinados ou 12,36% da população brasileira. A 2ª dose alcançou 4,53% do número de habitantes do país.

MORTES POR COVID-19

O Brasil registrou 1.553 mortes e 41.694 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Oito estados estão em vermelho, com as maiores taxas de morte: Acre, Roraima (RR), Amapá, Pará (PA), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Espírito Santo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...