70% dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 no AC estão ocupados

No Acre, a taxa de ocupação das UTIs do SUS reservadas para pacientes com covid-19 vem subindo nos últimos dias. Nesta quarta-feira (9), 70% dos leitos portavam pessoas acometidas pelo coronavírus. Na terça (8), o número era de 66,3%.

Das 83 vagas de terapia intensiva disponíveis na rede pública acreana, 53 estão ocupados atualmente, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Outros seis pacientes em estado grave estão em UTIs de unidades particulares.

O Pronto-Socorro de Rio Branco está em colapso pelo segundo dia seguido, com 110% de sua capacidade ocupada. No Hospital Santa Juliana, que disponibilizou dez leitos para o SUS após acordo com o governo do estado, a taxa de ocupação é de 40%.

Já no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), que tem o maior número de leitos instalados (80), está 72% cheio, com 36 pacientes internados com a forma grave da covid-19.

Com dez leitos de UTI, o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com cinco ocupações.

