Prefeitura de Brasiléia realiza campanha de vacinação na Praça Hugo Poli

FONTE: oaltoacre.com

Na tarde desta quinta-feira, 20, a Secretaria Municipal de Saúde de Brasiléia realizou um mutirão de vacinação contra a gripe, na praça Hugo Poli, centro da cidade.

A campanha tem como público- alvo pessoas com 60 anos ou mais, crianças, com mais de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e portuários, forças armadas, segurança pública, salvamento, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A ação foi coordenada pelo Secretário de Saúde do município, Francélio Barbosa e contou com mais de 30 profissionais de saúde, entre eles, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos.

De acordo com Francélio, a campanha teve início no último dia 10 de abril. ” Esse primeiro momento da campanha tem o público alvo específico, então pedimos que a comunidade procure a sua unidade de saúde no município para ser vacinado contra a gripe”, disse o secretário.

Participou também da ação o diretor do Hospital Regional do Alto Acre em Brasileia, Janildo Bezerra.

