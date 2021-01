“Se vacinação acontecer em massa, venceremos a pandemia ainda em 2021”, diz Thor Dantas

Durante videoconferência promovida pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 nesta sexta-feira (22), o médico e infectologista Thor Dantas disse que a única maneira de livrar o Acre da pandemia ainda em 2021 é vacinar em massa a população.

“Não existe outra forma de combater esse vírus. Precisamos vacinar em massa, além de tomar todos os cuidados, como manter o distanciamento social e uso de máscaras”, defendeu.

“Se a vacinação em massa acontecer, a pandemia cessa ainda em 2021”, continuou o especialista.

Na coletiva, o governo do Estado divulgou que a regional do Alto Acre regrediu para a fase vermelha do Pacto Acre Sem Covid. O Baixo Acre também desceu do amarelo para o laranja e o Juruá se manteve na fase amarela.

Na mesma ocasião, o médico Glaucio Oshiro reforçou a fala de Thor e explicou que as pessoas precisam defender os avanços da ciência: “Não há imunidade coletiva sem vacina. Precisamos valorizar aquilo que é estudado pela ciência e defendê-la a todo custo”.

