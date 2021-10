Ação da Polícia Militar recupera motos roubadas na fronteira e prende um suspeito

Durante a manhã desta segunda-feira, dia 25, a Polícia Militar foi acionada em duas ocasiões envolvendo furto e roubo de motos praticamente no mesmo horário. Sendo possível recuperar os dois veículos que seriam levadas para o lado boliviano.

Uma das motos modelo Honda/Titan, placa QWN5G42, havia sido roubada No Loteamento Saraiva, localizado no município de Epitaciolândia. A vítima foi abordada por dois indivíduos em uma moto armados e a renderam anunciando o assalto e levaram o veículo.

Foi quando fugiram rumo ao lado boliviano e foram surpreendidos pelo alarme da moto que disparou, não deixando outra alternativa, largarem a moto e tomarem rumo ignorado. Logo em seguida, uma equipe da Polícia Militar chegou no local e levou a moto para a delegacia, onde conseguiram localizar o proprietário e restituíram o veículo.

O outro caso, também aconteceu no Bairro da Satel, também na cidade de Epitaciolândia, quando o ladrão identificado como Janderson Geovane da Silva e Silva, vulgo “Gegê”, que possui tem várias passagens pelos presídios do Acre, foi flagrado furtando uma moto de placa boliviana.

Janderson foi filmado por sistema de segurança levando a moto, mas, foi localizado por uma equipe da PM e detido. Com ele, foi encontrado uma branca (faca), além de duas chaves que seriam usadas para ligar as motos.

O mesmo recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a delegacia de Epitaciolândia, ficando à disposição do delegado para ser ouvido e depois apresentado ao Judiciário local para o procedimento de praxe.

Veja vídeo com a comandante do 5º Batalhão da PM no Alto Acre.

