Programa Cidadania Itinerante é um dos destaques da Carreta Ambiental

Uma das maneiras mais eficientes de assegurar a cidadania é por meio da comunicação. Tal procedimento, fortalece os indivíduos de determinada comunidade a partir da difusão de conhecimentos sobre os seus direitos e deveres.

Com base nesse e entre outros conceitos, que a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi) promove a transmissão do programa Cidadania Itinerante, feita pela Rádio Aldeia FM, diretamente das ações desenvolvidas pela Carreta Ambiental.

Nos dias 21 e 22 de outubro, a terceira edição do informativo matinal, apresentado pelo jornalista Jairo Carioca, foi transmitido ao vivo de um estúdio de gravação que fica na estrutura interna da carreta, que estava na cidade de Brasileia, ao lado da praça Hugo Poli. A difusão foi feita para toda a rede estadual de rádio, do Sistema Público de Comunicação, além da reprodução pela página da Aldeia FM no Facebook.

“Como há um termo de cooperação técnica entre a Secom e a Semapi, apresentamos o projeto de realizar o programa Cidadania Itinerante, de dentro da Carreta Ambiental, para o secretário de Comunicação, Rutemberg Crispim, que apoiou de modo imediato e deu as condições necessárias para executarmos as transmissões. Assim, concretizar mais uma forma de aproximar a comunicação pública da população”, destaca Jairo Carioca.

O jornalista comenta que esse diálogo direto com comunidade, além do compartilhamento de informações das áreas ambientais desenvolvidas pela carreta, revela aos ouvintes especificidades de cada região como, por exemplo, os fatos históricos e diversos aspectos culturais.

“No meio das conversas com moradores das cidades, conhecemos histórias de pessoas que contribuíram com o nosso estado, como a do padre Paulino Baldassari, que iniciou os seus trabalhos eclesiásticos nos municípios de Assis Brasil e Brasileia, antes de se fixar em Sena Madureira. Também ficamos sabendo como pontos turísticos e ruas são chamadas popularmente, entre outros detalhes que só podem ser coletados, se estivermos presencialmente”, relata Carioca.

Antes de Brasileia, o programa Cidadania Itinerante esteve in loco com a Carreta Ambiental nas cidades de Plácido de Castro e Assis Brasil. Para realizar a transmissão direto dessas localidades, o informativo recebe a produção da jornalista Fabiana Matos, a transmissão e o áudio ficam ao cargo dos técnicos João Pedro Souza e Francinildo Pereira. O técnico Jean Ney Sadim atua na edição e o jornalista Jonathan Costa segue no apoio da difusão, no estúdio da Aldeia FM em Rio Branco.

Fala, Povo!

O produtor rural, Valderir Martins, morador da Reserva Chico Mendes, foi até a praça Hugo Poli retirar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do seu imóvel. Segundo ele, sua ida foi motivada pela informação divulgada pela Aldeia FM.

“Fiquei sabendo desse serviço da Carreta Ambiental, ouvindo a Rádio Aldeia FM 90.3, Daí, vim pra cá e graças a Deus que o meu certificado do CAR estava pronto e não precisei de ir até a capital, para recebê-lo”, falou o agricultor.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, acompanhou ativamente as ações da Carreta Ambiental e participou do programa Cidadania. “Parabenizo a participação do Sistema Público de Comunicação aqui, pois a comunicação é um serviço fundamental para que as políticas públicas possam chegar até às pessoas”, disse.

Carreta Ambiental

A Carreta Ambiental é um projeto do governo do Acre que reúne todas as instituições do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Trata-se de uma unidade móvel com estrutura completa para atendimentos a homens e mulheres do campo, além de possuir um espaço para capacitações de técnicos e gestores municipais sobre políticas ambientais.

“Estamos atendendo ao pedido do governador Gladson Cameli, para estarmos estamos cada vez mais próximos do produtor rural, das comunidades tradicionais, desburocratizando a pasta ambiental, prestando informações de fácil compreensão e orientando o produtor rural da melhor forma possível, com toda atenção devida”, informa o titular da Semapi, Israel Milani.

