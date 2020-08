Acidente entre duas motocicletas tira a vida de casal

Um acidente entre duas motocicletas ocorrido no final da tarde dessa sexta-feira, 31, na BR-364, em Tarauacá, causou a morte de um casal. Segundo testemunhas, Valdecir Loureiro Rodrigues, 57 anos, e Zeneide Oliveira Rodrigues, 55 anos, estavam em uma das moto quando foram atingidos por outra motocicleta, conduzida por uma jovem de 22 anos.

O casal foi encaminhado para o hospital da cidade, mas morreu. A condutora da outra moto envolvida no acidente, que levava o sobrinho na garupa, sofreu apenas escoriações pelo corpo.

A jovem foi submetida ao teste do bafômetro, que não detectou a ingestão de bebida alcoólica. A tentativa se ultrapassar uma carreta que estava na lateral da rodovia, por parte do casal, conforme dito por populares, é o que teria levado ao acidente. No entanto, a perícia ainda analisa os fatos para esclarecer o acidente