Esposa de Alan Rick está lúcida, se alimenta e faz fisioterapia

Michelle Miranda, esposa do deputado federal Alan Rick, apresentou significativa melhora de saúde. Rick está com ela no hospital em São Paulo e disse nesse domingo, 21, que foi um dia de muita alegria e fé.

De acordo com o último boletim, Michelle apresenta gasometria boa, batimentos cardíacos e presão normais. “Já está lúcida, faz uso da ventilação não invasiva (VNI) para fisioterapia pulmonar, está se comunicando aos poucos, se alimentando com papinha (comida batida no liquidificador) e já iniciou a fisioterapia para começar e ficar de pé aos poucos”, explicou o parlamentar.

O pequeno Pedro segue estável, sem intercorrências, aceitando bem a dieta e ganhando peso (50g) nas últimas horas.

“Queremos agradecer imensamente a Deus, aos médicos, enfermeiros, auxiliares e profissionais que ajudaram e estão ajudando na recuperação da Michele e do Pedro. E todos vocês, amigos, pelas orações e carinho por minha esposa e meu filho”, comentou Rick.