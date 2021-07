Acre já aplicou vacina contra Covid-19 em cerca de 360 mil pessoas

O Acre aplicou 485.080 doses da vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (28). Destas, 360.590 moradores estão com uma dose até agora. Levando em conta a dose única da Janssen, 124.490 acreanos estão completamente imunizados.

Ao todo, 302.176 doses foram aplicadas por faixa etária mas 53.692 doses atenderam pessoas com comorbidades. Trabalhadores da saúde e profissionais de educação são os mais vacinados.

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira são os municípios que mais vacinam. Porto Acre, Jordão e Brasiléia são os últimos no ranking da vacinação no Estado.