Polícia Civil prende homem e apreende droga e arma em Brasileia

Ascom/Polícia Civil do Acre

Em desdobramento das ações de combate a criminalidade na região de fronteira, a Polícia Civil em Brasileia prendeu, em flagrante, na manhã desta terça-feira, 6, R. dos .S. S. de 21 anos, em posse de uma pistola calibre 9mm municiada, droga, celular, balança de precisão, em uma residência localizada no Bairro Eldorado.

A prisão é resultado do trabalho investigativo da Polícia Civil que possibilitou identificar o preso como integrante de uma organização criminosa, que age na região de fronteira, e desarticular ações criminosas que vinham sendo planejadas.

Com a prisão e apreensão do material, a Polícia Civil segue com as investigações no sentido de neutralizar ações criminosas e retirar de circulação ativos criminais como drogas e armas, que por sua vez fomentam outros crimes.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral de Brasileia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp