Acre receberá R$ 2,4 milhões para combater o coronavírus nos municípios

A Comissão Intergestores Bipartite do Acre (CIB/AC) – colegiado que reúne secretários de Saúde dos Municípios do Estado, mais o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), Alysson Bestene – presidente da CIB/AC, definiu, em reunião na quarta-feira, 25, a divisão de R$ 2,4 milhões garantidos pelo governo federal para as ações de combate ao novo coronavírus no estado.

Segundo os critérios aprovados durante o encontro, e já registrados em ata, serão R$ 2.434,334,96 milhões direcionados ao Fundo Estadual de Saúde do Acre estabelecidos na Portaria nº 480/GM/MS, dos quais devem ser destinados exclusivamente aos municípios. A capital, Rio Branco, é a cidade que mais receberá recursos: será R$ 1,1 milhão. Os valores foram divididos de acordo com critérios populacionais.

Os recursos devem ser utilizados para a compra de insumos e produtos que compõem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, luvas, óculos de segurança, álcool em gel e outros. O secretário de Saúde, Alysson Bestene, voltou a tranquilizar a população e os profissionais da pasta no sentido de que não faltarão equipamentos de proteção individual para os servidores, nem kits de testes para a coleta de amostras para os exames de Covid-19.

“Quero reafirmar que estamos trabalhando com muita seriedade no enfrentamento da pandemia e que estamos sendo abastecidos periodicamente pelo Ministério da Saúde com todo tipo de insumos”, ressaltou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...