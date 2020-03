Procon apresenta medidas adotadas pelo Banco do Brasil e Caixa para proteger correntistas

André Araújo

Com o foco em diminuir os efeitos causados pela pandemia do coronavírus (Covid-19) no cenário econômico local, as instituições bancárias adotam medidas que restringem o acesso dos correntistas às agências, demarcando espaços de espera, oferecem horários exclusivos para atendimentos de idosos, além de estimular o uso de canais de comunicação como contatos telefônicos, sites e aplicativos para celulares.

Na última semana, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) recebeu na sua sede administrativa os representantes de instituições bancárias para esclarecerem as ações adotadas para proteger funcionários e clientes do contágio da Covid-19.

“Conforme pactuado entre os representantes dos bancos e a nossa equipe técnica, qualquer alteração na norma de atendimentos aos clientes ou alterações nas linhas de créditos devem ser comunicadas pelos bancos aos correntistas, a fim de evitar transtornos, focando no bem-estar e a segurança de todos”, destaca o diretor-geral do Procon/AC, Diego Rodrigues.

O gestor informa que o funcionamento das unidades financeiras e demais instituições forma autorizadas a funcionar obedecendo essas novas normas que foram expedidas pelo Banco Central.

O Governo do Estado do Acre, por meio do Procon, também está solícito às entidades financeiras para auxiliar na difusão das informações, assim que forem repassadas aos consumidores e ao instituto.

Neste sentido, confira as principais medidas que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão realizando em meio a essa epidemia da Covid-19:

Banco do Brasil

– Crédito Pessoa Física

Carências diferenciadas para o pagamento dos empréstimos:

BB Crédito Automático: carência de 60 dias para pagar a primeira parcela e pula parcela para até 2 meses;

BB Crédito Salário e BB Crédito Renovação: carência de até 180 dias para pagar a primeira parcela e pula parcela para até 2 meses;

BB Crédito Consignação e BB Renovação Consignação: carência de até 180 dias para pagar a primeira parcela, conforme condições de cada convênio de vínculo a operação.

– Sujeito à aprovação de crédito;

Possibilidade de flexibilizar o cronograma de pagamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), ficando 1 ou 2 meses sem pagamento de parcela em todos os anos da vigência do contrato.

– Prazo de repactuação;

Ressalta-se que as operações poderão ser renovadas mesmo sem o pagamento da primeira parcela e também sem troco.

– Limite e Capacidade de Pagamento

Para a renovação das operações é necessário que o cliente possua limite de crédito vigente e margem positiva na CMP (Capacidade Máxima de Pagamento).

– E para garantir sua saúde e segurança, utilize os canais digitais do BB:

App BB: Acesse o menu Empréstimos – Crédito Consignado/Pessoal – Contratar – Renove seu crédito

Autoatendimento pela Internet: Acesse o menu Empréstimo – Renovação de empréstimos

Além das medidas de crédito, o BB vem atuando em outras frentes, como o incentivo ao uso dos canais digitais, a exemplo da página no site – www.bb.com.br

– Crédito Pessoa Jurídica

Clientes em situação de normalidade;

Manutenção e reforço das condições por meio das linhas de crédito vigentes.

Clientes com dificuldade de curtíssimo prazo;

Os clientes podem prorrogar as próximas 2 parcelas a vencer, que serão migradas para o final do cronograma de pagamento de suas dívidas, desde que não estejam em atraso. Além da postergação das parcelas, a incidência dos juros será diluída ao longo de todo o cronograma de pagamentos.

– As linhas de crédito contempladas são:

BB Giro Digital, BB Giro Empresa, BB Giro Rápido, BB Giro Cartões, BB Giro Corporate, BB Financiamento.

– Onde Fazer:

Gerenciador Financeiro: O pequeno empresário que quiser se valer das medidas pode fazer a contratação diretamente no Gerenciador Financeiro, basta acessar o menu: Empréstimos >> Prorrogação Especial COVID-19.

– Particularidades quanto as medidas Covid-19 para PJ:

Exclusivamente para operações com cronograma mensal;

Sem liberação a processar (caso tenha, cancele o registro);

Sem ACP pendente (caso tenha, exclua).

– Além das medidas de crédito, o BB vem atuando em outras frentes, como o incentivo ao uso dos canais digitais, a exemplo da página no site – bb.com.br/empresas. Cabe destacar algumas medidas que foram disponibilizadas até o momento:

Expansão do horário do Gefin para todos os clientes (7h às 22 horas – 7 dias na semana);

Alteração/desbloqueio de senha de 8 dígitos no Gefin;

Aumento em 50% do limite de saque no TAA;

Priorização pela BBTS do envio de SMS para liberação de equipamento.

– Atendimento presencial nas agências

Como medidas excepcionais e temporárias de atendimento ao público em situações de Emergência em Saúde, conforme Decreto da Presidência da República N° 10.282, de 20 de março de 2020, que estabelece os serviços públicos e as atividades essenciais, informamos:

As agências do BB estão fechadas para atendimento presencial como medida de segurança, estando disponíveis para as transações e movimentações financeiras todos canais digitais listados acima, assim como as salas de autoatendimento de todas as agências, que permaneceram abertas para os clientes no período de 6h às 22h horas (horário local).

As agências bancárias mantêm um atendimento presencial contingenciado, no período de 8h às 12h horas (horário local), para as situações consideradas emergenciais, a exemplo de cadastramento e desbloqueio de senhas, saques sem cartão de aposentados e pensionistas e de contas salário, pagamento de benefícios sem cartão.

· As principais agências no Estado, responsáveis pelo pagamento de aposentados do INSS, estão realizando um atendimento ao público do grupo de risco ao Covid-19 em período diferenciado, de 7h às 8h horas (horário local), para as demandas consideradas emergenciais conforme citada acima.

Caixa Econômica Federal

Atendimento

Atendimento contingenciado em todas as agências, com ocupação de no máximo 50% dos assentos da unidade, desde que seja possível manter 1 metro de distância entre as pessoas.

Entrada para o autoatendimento limitada a 1 cliente por máquina.

Fluxo de clientes gerenciado do lado de fora das agências com espaços demarcados na fila de espera.

Horário de atendimento nas agências reduzido para 8 às 12h.

Atendimento das 12h às 13h exclusivo para clientes do grupo de risco (Medida adotada em todos os municípios do Estado do Acre. Em Rio Branco, as agências Aquiry e Rio Branco atendem neste horário).

Condições especiais para clientes Caixa

Redução das taxas de crédito rotativo e parcelamento de fatura dos cartões de crédito

Pessoa Física e Jurídica, por 90 dias, a partir de 01/04/2020. Cliente deve solicitar pelo APP Cartões ou pela Central de Atendimento de Cartões de Crédito.

Redução das taxas de juros do Cheque Especial Pessoa Física por 90 dias a partir de 01/04/2020.

Pausa de até 90 dias em contratos de Varejo PF e PJ. O cliente pode solicitar pelo 0800 726 8068 a partir de 30/03/2020.

Pausa de até 90 dias em contratos Habitacionais. O cliente já pode solicitar desde o dia 23/03/2020 pelo APP Habitação Caixa ou 0800 726 0505, opção 7.

Ampliação do prazo de 72 para 84 meses da linha de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, desde o dia 23/03/2020, com as melhores taxas do mercado.

Redução das taxas de juros para o crédito consignado, penhor, CDC e antecipação de restituição de IRPF.

Redução das taxas de juros de diversas operações Pessoa Jurídica.

Ampliação dos limites de transações como saques nas Casas Lotéricas, que passa para R$ 3 mil, e, nos Correspondentes Caixa AQUI, para R$ 2 mil.

