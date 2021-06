Acre vai receber mais de 13 mil doses de vacina nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde, informou na tarde desta quinta-feira (17) a chegada de mais dois lotes de vacinas contra a Covid-19, sendo 8.190 doses da Pfizer e 5.000 doses da CoronaVac. Os imunizantes chegam ao Acre na sexta-feira, (18), às 14h no Aeroporto Internacional da capital.

A Pfizer será usada para aplicação da 1° dose da vacinação. Conforme a Superintendência do Ministério da Saúde no Acre, as doses da Pfizer serão distribuídas em Rio Branco por conta do processo de armazenamento e serão usadas na 1ª aplicação.

As doses precisam estar em -20°C por 14 dias e entre 2 e 8°C por 5 dias, devendo ser utilizadas em um curto período de tempo. O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo. Já a remessa da CoronaVac deve ser usada para aplicação de 2° dose.