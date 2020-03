Paciente encontra inseto em marmita do Pronto Socorro de Rio Branco

A mãe de uma paciente que está internada no Pronto Socorro de Rio Branco levou um verdadeiro susto na noite de ontem (4). Ela teria encontrado um inseto na marmita oferecida pelo hospital.

De acordo com a mãe da paciente, que não quis ter o nome divulgado, as cozinheiras do estabelecimento levaram a marmita e quando a filha estava levando a segunda garfada a boca, percebeu a presença do inseto. “Quando ela olhou para o prato, viu a barata subindo encima da colher e levou um susto”, disse.

Além disso, a mãe conta que a filha tem um problema no coração. “Minha filha está internada há um mês esperando uma cirurgia cardíaca, doente, e ainda leva um susto desses? Pensa. Uma criança doente, precisando de cuidados e acontece isso”, reclamou.

Vale ressaltar que no dia 28 de fevereiro, a equipe da TV Gazeta e Agazeta.net recebeu um vídeo de outro paciente do Pronto Socorro de Rio Branco no qual ele mostrava um rato andando na cantina do hospital.

Sobre este caso, entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, mas até o fechamento desta matéria não havíamos recebido retorno.

Em nota, a direção do hospital informou que o caso foi isolado e o hospital passou recentemente por uma dedetização. Veja a nota completa:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) confirma que por conta de uma dedetização e desratização da unidade hospitalar, infelizmente, teve uma das mais de 300 refeições servidas a seus pacientes e servidores contaminada por um inseto.

Os técnicos informam que a descontaminação do hospital acabou causando a situação, com o surgimento, por assim dizer, do inseto, que possivelmente estava em frestas ou em algum outro local oculto na higienização da unidade.

A direção do Huerb lamenta o ocorrido, enfatiza que todas as demais centenas de quentinhas não foram afetadas e comunica que vai continuar com o seu programa de controle a pragas, com atenção máxima à cozinha, tomando medidas administrativas para que situações assim não mais aconteçam.

Rio Branco, AC, 5 de março de 2020

Areski Peniche

Diretor-Geral do Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco – Huerb

Fonte: Agazeta.net