Aplicativo Mais Delivery Homenageia Profissionais De Saúde na Páscoa

Nesse domingo de Páscoa dia 04, o Aplicativo de pedidos Mais Delivery, homenageou os profissionais de saúde de plantão no hospital regional do Alto Acre.

No Plantão do dia, os profissionais foram surpreendidos com muita pizza e sorvete, oferecidas pelo aplicativo Mais Delivery.

A gerente de assistência do hospital regional do alto acre Joelma Pontes, agradeceu aos representantes do aplicativo e disse que essas ações ajudam a motivar os funcionários que trabalham incansavelmente, nesse momento difícil da saúde pública.

“Essa pequena ação é um gesto de carinho com todos vocês, recebam esse gesto em nome de todos os usuários do aplicativo, e muito obrigado pelo quem vem fazendo por todos nós, disse a direção do aplicativo em Brasileia”

O aplicativo oferece aos usuários a possibilidade de usar uma plataforma que reúne todos os seguimentos de alimentação, farmácias entre outros, e que com as restrições de circulação acaba sendo uma opção para empresas continuarem a vender seus produtos dando continuidade a diversos pequenos negócios!

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...