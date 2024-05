Prefeitura de Brasiléia promove formação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

Nesta terça-feira 30 de abril, a prefeitura de Brasiléia realizou uma importante formação para a garantia da educação de qualidade das crianças da zona rural.

Professores das escolas Nucleadas e Multisseriadas participaram do programa de formação Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, uma iniciativa do governo federal voltada para a qualificação do trabalho com a leitura e a escrita na Educação Infantil e a alfabetização na idade certa, nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A adesão da prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ao programa do governo federal é um compromisso em oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças do município.

A secretária de Educação, Francisca Oliveira, ressaltou a importância da adesão ao programa, visando garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental.

A articuladora municipal do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, Lara Mesquita, destacou que o programa também visa garantir a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de todas as crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º anos, além de promover a equidade educacional.

A formação foi ministrada pela articuladora municipal do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, Lara Mesquita, e pelo coordenador municipal de ensino, Jesus Bispo, que também é coordenador regional do programa.

Mais de 100 docentes alfabetizadores, professores, gestores e coordenadores pedagógicos participaram da formação, que aconteceu no auditório Maria da Paz.

