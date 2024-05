Jarude apresenta anteprojeto que regulamenta pagamento de bolsas a professores de escola integral

ASSESSORIA

Diante do salão Marina Silva, na Assembleia Legislativa do Acre, lotado de servidores públicos da educação que protestam por valorização nesta terça-feira (30), o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), apresentou um anteprojeto de lei que estabelece diretrizes para o pagamento de bolsas a professores que atuam em escolas de ensino integral no Estado do Acre.

Jarude destacou que atualmente a lei existente deixa lacunas para o pagamento e por isso o anteprojeto foi apresentado.

“Uma bolsa de estudo deixa de ser paga durante férias e fim de ano, tudo isso porque não está escrito na lei da forma que o secretário acha que devia estar e por isso ele paga quando quer, então apresentamos esse anteprojeto que garante a todos os profissionais lotados nas Escolas Jovens farão jus a uma bolsa de incentivo ao estudo, pesquisa e ao aprimoramento profissional, enquanto perdurar o programa instituído por esta lei, e estas bolsas permanecerão sendo pagas nas férias, licenças e recessos dos profissionais”, detalhou o deputado.

Jarude teceu críticas ao modo como o secretário e o governo de modo geral têm tratado a educação do estado.

“A festa para amanhã no Dia do Trabalhador com show nacional está pronta, mas certeza que o maior presente que ele poderia dar, é valorizar cada servidor público que está aqui hoje nesta Casa. Não é com show que vamos enganar a nossa população e nossos servidores que precisam vir aqui mendigar pelo que é devido”.

Outro ponto levantado por Jarude são as prioridades dadas para gastos do dinheiro público.

“O secretário, não sei se já chegou, mas está na Espanha, antes esteve na maior feira de Educação da América Latina para falar da educação do Acre que vem caindo no ranking nacional por falta de investimentos. Foram gastos 23 mil reais apenas com diárias, fora com passagens dele e dos que o acompanham. E eu pergunto a vocês, professores, quanto tempo levam para ganhar isso trabalhando?”, finalizou o deputado.

