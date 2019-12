Após derrota para o Andirá, Galvez faz mais dois amistosos antes de estreia na Copa São Paulo

Por Ge/Ac

O Galvez foi derrotado por 2 a 1 para o Andirá, em amistoso realizado no campo B da Federação Acreana de Futebol (FFAC), em Rio Branco (AC), no último sábado (21). O Imperador tem mais dois amistosos antes de embarcar para São Paulo (SP), no dia 1º de janeiro de 2020, onde vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na tarde desta quinta-feira, às 15h, na Arena Acreana, o Galvez enfrenta o Humaitá. O técnico Oziel Moreira ainda tenta marcar mais um amistoso para o próximo domingo (29). A preparação do time fecha no dia 30.

De acordo com o treinador, apesar da derrota para o Morcego, os titulares seguem os mesmo, com exceção do goleiro. Gabriel Eremith, que se recuperava de problemas médicos e chegou a ser cortado da relação, tem treinado bem e deve assumir a posição. Ele possui a confiança do treinador.

– Tenho gratidão ao Gabriel, o que ele fez por mim – disse o treinador, relacionando ao esforço do jogador em se recuperar para poder está à disposição para Copinha.

O Galvez está no grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de Desportivo Brasil-SP, América-MG e Volta Redonda-RJ. A sede da chave é a cidade de Porto Feliz (SP). A estreia será contra o Desportivo Brasil, anfitrião, no dia 3 de janeiro, às 13h (de Brasília).