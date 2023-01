Manhã de autógrafos aconteceu na escola Getúlio Vargas em Brasileia nesta sexta

Nesta sexta-feira dia 13 de Janeiro de 2023 a escola estadual Getúlio Vargas realizou a Manhã de Autógrafos das suas estrelinhas. Meninos e meninas tiveram a oportunidade de fazer o lançamento dos livros que escreveram cada um com seu tema preferido.

De acordo com a diretora da referida escola Paula Tabosa, esse foi um momento especial para a escola e para as famílias. A coordenadora do núcleo de educação de Brasileia professora Maria Cecília, também ressaltou que a participação das famílias nesta atividade é de fundamental importância.

Todos receberam os livros e certificados. Vale ressaltar que a escola Getúlio vargas é atual campeã no (IDEB) Índice de Desenvolvimento de educação básica.

