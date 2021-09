Após queda de torre, Região do Alto Acre e Cobija ficam sem Internet por pelo menos 6 horas

De acordo com informações de técnicos de umas das distribuidoras de internet do Alto Acre, a queda da Torre atingiu e causou danos ao cabo de Fibra Óptica que liga a capital do Acre à região do Alto Acre composto pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

O município de Cobija, na Bolívia, também foi afetado pela perca de conexão com a internet, tendo em vista que o mesmo utiliza do cabo Fibra Óptica brasileira.

Operadoras de rede móvel conseguiram manter a conexão de internet estável, pôs os mesmos possui torres via satélite e não dependem de cabo via terrestre.

A queda de internet dificultou a vida de comerciantes locais, pôs os mesmos necessitam da internet para atividades diárias como, vendas online e/ou emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE) para manter a empresa viva.

Técnicos de provedores de internet conseguiram, com muito esforço, reestabelecer as conexões da região por volta das 19:20 desta Segunda-Feira e a frequência já esta na velocidade normal.