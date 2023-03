Vereadores Zé Maria e Diojino comemoram sucesso do campeonato rural na comunidade São Sebastião em Epitaciolândia

Da Redação

Os vereadores Zé Maria (UB), e Diojino Guimarães (MDB), foram bastante elogiados pela comunidade São Sebastião, zona rural de Epitaciolândia pelo incentivo ao esporte naquela comunidade, após a realização do campeonato ali realizado.

Durante todo esse sábado 18, várias pessoas se fizeram presentes para prestigiar o torneio que antecedeu a final do campeonato, com som ao vivo e muita diversão, na residência do amigo Chico do Maninho.

A competição movimentou as comunidades vizinhas como, Filipinas, Terra Alta, Rubicon, Porongaba e outras, com partidas de alto nível até que se chegasse a grande final onde se classificaram as equipes do Botafogo x São Sebastião.

Em sua fala, o vereador Zé Maria, parabenizou a comunidade em nome do proprietário do local Chico do manhinho, pela forma como realiza as atividades esportivas. “Quando o Chico falou da intenção, da vontade de realizar um campeonato aqui, de inverno, nós nos predispomos em fazer tudo por vocês, lógico que não teríamos realizados se não fosse a participação de todos vocês, das equipes, do pessoal que saíram de suas casas todos os fins de semana…”, pontuou.

Vale destacar que durante mais de três meses, Nokinho Gurgel, o ex jogador e incentivador das atividades esportivas em Brasiléia e Epitaciolândia, foi uma das peças fundamentais para o decorrer do campeonato do São Sebastião, organizando e acompanhando cada rodada, sendo o elo de ligação entre a comunidade rural e os patrocinadores do evento.

Nokinho avalia como positivo o campeonato do São Sebastião e já se colocou a disposto a realizar outros eventos nas redondezas ou localidades mais próximas também.

Para o vereador Zé Maria, seu mandato estará sempre a disposição das comunidades, e enalteceu a participação do colega Diojino Guimarães para que todo campeonato pudesse ser o sucesso que foi.

Mesmo um evento rural, a organização fez questão de valorizar cada momento da finalíssima, onde as duas equipes entraram em campo bem trajadas, perfiladas, juntas ao lado da equipe de arbitragem como merece uma verdadeira competição saudável.

Após o tempo normal de partida, o time do Botafogo sagrou-se campeão pelo placar de 3 x 2, levando premiação em troféu e apoio logístico. O artilheiro foi o atleta Roberto, melhor goleiro ficou com Jailson e melhor treinador foi eleito o Claudemir, todos do Botafogo.

