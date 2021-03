Assis Brasil enfrenta problemas por causa de dengue e pandemia

Radio Agencia Nacional

Assis Brasil, enfrenta atualmente problemas relacionados à pandemia, dengue, enchentes e ainda, o impasse com imigrantes que querem sair do Brasil passando pela fronteira com o Peru. A região está fechada há cerca de 1 ano em razão da pandemia.

Mais de 400 estrangeiros estão na cidade aguardando a abertura da fronteira, em acampamentos na ponte entre os dois países e em dois abrigos instalados pela prefeitura em escolas da cidade. Mas, entre as maiores preocupações das autoridades locais, está a circulação do coronavírus e a recusa de grande parte dos imigrantes em realizar os testes para a doença.

Apenas 90 pessoas se dispuseram a fazer as testagens e destas, 13 apresentaram resultado positivo para a doença. Eles foram isoladas em abrigos e hotéis, mas alguns já saíram do isolamento, como conta o secretário de assistência social da cidade, Marissandro Nascimento.

Os testes foram suspensos porque a prefeitura aguarda, no próximo fim de semana, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde, que vai ao município fazer o acompanhamento dos imigrantes em relação à covid-19 e outras doenças. O grupo deve permanecer 3 dias na cidade.

Há cerca de duas semanas, os migrantes que ocupam a ponte decidiram bloquear a passagem de caminhões que fazem entregas de mercadorias e produtos no país vizinho. Tanto em Assis Brasil, quanto na cidade de Iñapari, no Peru, a fila de caminhões só cresce. Já houve conflitos entre os migrantes, servidores da região de fronteira e caminhoneiros.

Por causa da situação, a Força Nacional de Segurança foi autorizada pelo Governo Federal a seguir para a região. Os agentes devem ficar no local até meados de abril, se a medida não for prorrogada.